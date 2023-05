Muore in moto a 22 anni | Sovere piange Matteo Gualeni | giovedì l’ultimo saluto

Intanto, il piccolo Aristide, non battezzato. Su consiglio delle amiche, Anna rivela la ... seppur in mezzo a qualche comprensibiledi ribellione per la separazione dai genitori, risulta ...Nella serata di lunedì 22 maggio, attorno alle 19:30, un giovane di Sovere, paese in provincia di Bergamo, è caduto dalla propriamentre stava attraversando le vie del paese ed è risultato ...Un amico che presente su un'altraha dato l'allarme. Il 22enne era stato portato in ospedale a Bergamo con l'elisoccorso, poi il suo quadro clinico si è ulteriormente aggravato fino alla morte.

Tragedia in tangenziale: finisce in moto sotto il camion e muore L'Arena

Purtroppo non ce l’ha fatta il giovane di 22 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera (lunedì 22 maggio) a Riva di Solto. Matteo Gualeni, di Sellere, frazione… Leggi ...Il ragazzo, soccorso da un amico, aveva subito rassicurato la famiglia. Quando è arrivato il 118 era ancora cosciente. Fatale un’emorragia interna .