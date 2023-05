Movie Tellers 2023 | 13 film per 28 appuntamenti dal 31 maggio al 30 giugno | in 21 città del Piemonte

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Svelati i titoli in programma a, rassegna di cinema in programma dal 31al 30in 21del. Dal 31al 30torna la nuova edizione di, rassegna che porta nella sua rete di cinema in tutto ilun mix die intrattenimento di qualità: 13 titoli - 4 lungometraggi, 4 documentari, 4 cortometraggi e 1 proiezione speciale - arriveranno in 21delle 8 province regionali, per un mese di eventi con 28e un totale di 140 proiezioni. Tra gli ospiti in programma i registi Andrea Zalone, Umberto Spinazzola, Davide Ferrario, ...

Riparte la carovana cinematografica diLa carovana del cinema , rassegna ideata e realizzata dall'Associazione Piemonteche mette in relazione le sale cinematografiche locali e il pubblico con film legati al ...

