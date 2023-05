Mourinho | l’ipotesi di addio alla Roma a fine stagione è più che concreta CorSport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La rottura tra Josée laè un’ipotesi molto. Così la definisce il Corriere dello Sport. Anche dopo il pareggio contro la Salernitana,non ha lesinato stoccate sia al club giallorosso che al general manager Tiago Pinto. Potrebbe essere stata “la sua penultima apparizione all’Olimpico da tecnico giallorosso”.ha dichiarato che l’obiettivo dellanon è mai stato la Champions, visto che con i soldi investiti sul mercato, limitati, si tratterebbe di un obiettivo irraggiungibile. «Il nostro obiettivo non è mai stato la Champions. Quando competi contro questo tipo di squadre che abbiamo davanti sarebbe irresponsabile parlare di Champions. Io non ne ho mai parlato. Se lo ha detto Tiago Pinto è un ...

... soloche la squadra non venga rinforzata per il ...i rumours danno Antonio Conte rimpatriato alla Roma (Joséverso ...di una Juve fuori dalle coppe è tutt'altro che ... Settimo posto che, al momento, non garantisce'Europa, visto che la ... il settimo posto (o il sesto se la squadra didovesse ...... in campionato è sesta a - 4 dal Milan eha già detto ... Vincendo'Europa League contro il Siviglia a Budapest il 31 maggio, ... C'è poi, remota, che Inter e Roma vincano le loro ...