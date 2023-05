Mottarone | la commemorazione due anni dopo coi parenti delle vittime | “Colpa umana | figlia della logica del ‘tanto non succede niente' ”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un mazzolino di rose tra le mani. Le stanche gambe aiutate dalle stampelle e dalle forti braccia dei vigili del fuoco. Un pianto a dirotto che scoppia quando a due passi dalla chiesinaMadonnaNeve lo sguardo incrocia la stazione di Monte. Proprio quella, la stazione maledetta che la cabina 3funivia Stresa-non ha mai raggiunto, scarrucolando a pochi metri dall’arrivo e precipitando poi giù, spezzando 14 vite in una manciata di infiniti secondi. Era il 23 maggio del 2021. Ieri, 23 maggio di due, si è commemorata la strage là, a pochi passi da dove tutto si è compiuto. “Non una fatalità, non uno scherzo del destino, ma un atto provocato dalla, quella...

... prima della chiusura dell'incidente probatorio , alper raccogliere alcune misurazioni ... Grande commozione nella affollata cerimonia di. Il parroco di Stresa chiede 'giustizia ...... prima della chiusura dell'incidente probatorio , alper raccogliere alcune misurazioni ... Grande commozione nella affollata cerimonia di. Il parroco di Stresa chiede 'giustizia ...

Mottarone, la commemorazione a due anni dalla tragedia RaiNews

Un 'Sentiero Fiorito' per non dimenticare la tragedia del Mottarone. Il tributo dei Club Lions e Leo per le vittime. Inaugurazione sabato 27 maggio alle ore 9,30, Giardino Botanico Alpinia.Una richiesta di giustizia sempre più forte e dolorosa quella che arriva a due anni dalla strage della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, nella quale ...