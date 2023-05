Motocross | brutto infortunio per Mattia Guadagnini Possibile rientro nella seconda metà del Mondiale?

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo aver ottenuto in Spagna due settimane fa il primo podio della carriera in MXGP,è costretto a fermarsi in seguito ad unrimediato durante lamanche del Gran Premio di Francia 2023, andato in scena nell’ultimo weekend sulla pista di Villars sous Ecot. L’azzurro, caduto violentemente a terra dopo essere stato disarcionato dalla sua GasGas (sulla rampa di un doppio veloce), ha riportato la frattura dell’omero sinistro. “Non riesco a descrivere cosa provo al momento, è un mix di rabbia, dolore e delusione, ma sono già di ritorno verso casa, dove cercherò da subito di recuperare. Dopo la diagnosi in pista, mi hanno immobilizzato in un ospedale vicino e sono stato accompagnato a Lione in una clinica specializzata su indicazione di Steven Frossard, che ringrazio infinitamente anche ...

Dopo aver ottenuto in Spagna due settimane fa il primo podio della carriera in MXGP, Mattia Guadagnini è costretto a fermarsi in seguito ad un infortunio rimediato durante la seconda manche del Gran P ...