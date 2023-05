(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Russia rispondera' "prontamente e con" ad eventualisul suo territorio come quella avvenuta nella regione di Belgorod. Lo ha detto il ministero della Difesa citato ...

2023 - 05 - 24 13:01:29con fermezza ad altre incursioni La Russia risponderà 'prontamente e con fermezza' ad eventuali altre incursioni sul suo territorio come quella avvenuta ...ore 13.15,, "con fermezza ad altre incursioni" La Russia risponderà "prontamente e con fermezza" ad eventuali altre incursioni sul suo territorio come quella avvenuta nella regione ...24 mag 13:18 Russia, nuovi attacchi notturni a Belgorod - VIDEO 24 mag 12:54: "con fermezza ad altre incursioni" La Russia risponderà 'prontamente e con fermezza' ad eventuali ...

Mosca: "Risponderemo con fermezza ad altre incursioni" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 24 mag. (LaPresse) - In caso di nuove incursioni come quella avvenuta nella regione russa di Belgorod, "risponderemo prontamente e con estrema ...La Russia risponderà "prontamente e con fermezza" ad eventuali altre incursioni sul suo territorio come quella avvenuta nella regione di Belgorod. Lo ha detto il ministero della Difesa citato dalla Ta ...