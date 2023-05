Morto in moto a 22 anni | in lacrime la mamma di Matteo | “Lo aspettavamo per cena”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sovere. La sorellina Valentina di novevarca il cancello di casa. In mano ha un mazzo di tulipani raccolti nel prato lì sotto, abbraccia lae le dice: “Tieni, questi sono per“. “Va bene, quando arriva glieli mettiamo vicino”, risponde la signora Simona Romano trattenendo a stento le. Via Colle Aperto 12 b, una villetta a schiera nella frazione Sellere di Sovere, alto Sebino, circondata dalle montagne della Val Seriana e affacciata sul lago d’Iseo. Da qui lunedì sera intorno alle 19 è partito con la sua Ktm DukeGualeni. “Esco a fare un giro incol mio amico prima di”, le ultime parole del 22enne. Ma a casa non è più tornato. L’incidente e la telefonata del papà Per cause ancora da chiarire a Riva di Solto, all’altezza di una ...

Schianto mortale nel bergamasco . Un ragazzo di 22 anni di Sovere, in provincia di Bergamo, èdopo essere caduto dalla sua. Nonostante le gravi ferite, era riuscito a rassicurare la madre al telefono poco prima di essere portato in ospedale. L'incidente in. Il trasporto in ...Un 22enne di Sovere, Matteo Gualeni, che ieri sera era rimasto coinvolto in un incidente a Riva di Solto, dov'era uscito di strada mentre guidava la sua, ènella notte all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le ferite riportate. L'incidente alle 19,30 di ieri: nello schianto il ventiduenne si era procurato una frattura esposta al ...La catena dei soccorsi ha messo inla squadra di Rapallo dei Vigili del fuoco, il Soccorso ... l'uomo dei Benetton è inattendibile Busalla,il giovane che si era schiantato con l'auto contro ...

Dermulo (Trento) – Grave incidente martedì pomeriggio poco prima delle 14, lungo la strada statale a Dermulo in Val di Non. Per cause da accertare, una moto si è schiantata contro un’auto. Il centauro ...Un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere caduto dalla moto in provincia di Bergamo, aveva telefonato alla madre prima di morire ...