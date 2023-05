Morti sul lavoro | a Monopoli restano uccisi due operai | scavavano in un cantiere edile

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Incidente mortale sul, in provincia di Bari: duehanno perso la vita mentrein un. La dinamica è da tutta da chiarire. Le vittime avevano 57 e 61 anni ed erano residenti nel comune di Conversano, sempre nel Barese. Sul posto sono presenti gli operatori del 118, gli agenti del Commissariato di Polizia di, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spesal, il servizio regionale di prevenzione e sicurezza degli ambienti di. Da verifiche svolte dallo stesso Spesal nel 2022 risultava che il 20% delle aziende in provincia di Bari non fosse in regola con la normativa in materia di sicurezza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Due operai sonoin un cantiere edile a Monopoli, nel sud Barese. L'incidentelavoro si è verificato in via Lagravinese. Ancora ignote le cause. Le indagini sono affidate alla polizia. Secondo le prime ...ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO... Ennesimo incidentelavoro: due operai sonoin un cantiere edile a Monopoli. Le vittime avevano 61 e 57 anni Due operai sonoin un cantiere edile a Monopoli, nel sud Barese. L'incidentelavoro si è ...12.06 Monopoli, due operaiin cantiere Nuova tragedialavoro a Monopoli, nel Barese. Due operai di 61 e 57 anni sonoin un cantiere edile, per cause ancora da accertare. Gli operai stavano compiendo opere di ...

Tre alpinisti olandesi trovati morti sul ghiacciaio Jegi nel Vallese Mount Live

Due operai di 61 e 57 anni sono morti in un cantiere edile a Monopoli dopo un incidente sul lavoro. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora ignote. Indaga la polizia.Due operai sono morti in un cantiere edile a Monopoli, nel sud Barese. L'incidente sul lavoro si è verificato in via Lagravinese. Ancora ignote le cause. Le indagini sono affidate alla polizia.