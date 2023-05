Morte di Ugo Russo | carabiniere rinviato a giudizio per omicidio volontario aggravato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) È statoieri dal Gup del Tribunale di Napoli, Tommaso Perrella, ilfuori servizio accusato delladel 15enne Ugoche a Napoli, la notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo 2020, tentò con un complice di rapinare in via Generale Orsini, in zona Santa Lucia, il Rolex che il militare aveva con sé. Unè statoa Napoli. Fuori servizio sparò e uccise il 15enne Ugoche aveva tentato di rapinargli il Rolex Per difendere la fidanzata e reagire alla rapina, ilha esploso alcuni colpi di pistola uno dei quali risultato fatale a Ugoche stava scappando dopo la tentata rapina. L’accusa per il...