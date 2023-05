Morta Tina Turner | cause del decesso svelate e ultimo desiderio

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Èoggi, mercoledì 24 maggio 2023, all'età di 83 anni. A dare l'annuncio è stato un portavoce della cantante internazionale. Secondo i primi dettagli, l'artista avrebbe esalato l'respiro nella sua casa in Svizzera, dopo una lunga malattia. Nel corso della sua carriera ha consegnato al mondo della musica brani di straordinario successo come Private Dancer, Proud Mary, What's Love Got to Do With It e l'iconica The Best. IN AGGIORNAMENTO