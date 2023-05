Morta l' anziana di 95 anni colpita con il taser dalla polizia in Australia

... è. La notizia è stata resa nota in un comunicato della polizia del Nuovo Galles del Sud, che ... L'intervento della polizia su richiesta dei dipendenti L', che era affetta da demenza, lo ...Clare Nowland colpita col taser e caduta sbattendo la testa L', il 17 maggio, era stata bloccata con un taser da un ufficiale di polizia di 33 anni, in Australia, mentre camminava con il proprio deambulatore e un coltello da cucina in mano. A causa dell'......ferita dopo che la polizia era intervenuta a seguito di segnalazioni sul fatto che l'stava vagando per casa con un grosso coltello. La polizia del New South Wales ha detto che è'...

Clare Nowland, la donna di 95 anni bloccata dalla polizia australiana con il taser mentre si trovava in casa di riposo, è morta. Lo riporta in un comunicato la polizia del Nuovo Galles del Sud. L'anzi ...L'anziana, che era affetta da demenza, era stata bloccata da un ufficiale di polizia mentre camminava con il proprio deambulatore e un coltello da cucina in mano. A causa dell'impatto, la vittima era ...