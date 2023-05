Morta la 95enne bloccata da un agente con un taser in casa di riposo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Era stataalcuni giorni dalla polizia con unmentre girava per ladiin cui era ricoverata con un coltello da cucina in mano. E ora Clare Nowland, 95 anni, è. Lo riporta in un comunicato la polizia del Nuovo Galles del Sud, che ha aggiunto che la donna “si è spenta serenamente in ospedale poco dopo le 19 di questa sera (le 11 ora italiana), circondata dalla famiglia e dai suoi cari”. L’anziana, che era affetta da demenza, lo scorso 17 maggio era statacon unda un ufficiale di polizia di 33 anni mentre camminava con il proprio deambulatore e un coltello da cucina in mano. A causa dell’impatto laera caduta e aveva sbattuto la testa, riportando un’emorragia cerebrale. Secondo la ricostruzione più ...

Clare Nowland, la donna di 95 anni bloccata dalla polizia australiana con il taser mentre si trovava in casa di riposo, è morta. Lo riporta in un comunicato la polizia del Nuovo Galles del Sud. (ANSA) ...Esperanza Cortiñas ha compiuto 106 anni. La donna non esce di casa struccata, balla dal venerdì alla domenica e gioca a carte il resto della settimana. A parte le pillole ...