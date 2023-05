(Di mercoledì 24 maggio 2023) Canberra, 24 mag. (Adnkronos) - E'Clare Nowland, la donna di 95 anni che era statacon ilda undi polizia in unadiin Australia. La vittima era stata gravemente ferita all'alba di mercoledì scorso, dopo l'intervento della polizia, allertata da una segnalazione secondo la quale la donna, che si muoveva con un deambulatore, vagava nelladi''armata'' di un coltello da cucina. La donna è deceduta "circondata dalla famiglia e dai suoi cari", ha dichiarato la polizia del New South Wales in una nota. L'di polizia che l'ha, 33 anni, è stato accusato di aggressione e all'inizio di luglio dovrà presentarsi in tribunale. Nel frattempo l'uomo, che ha sparato ...

... è. La notizia è stata resa nota in un comunicato della polizia del Nuovo Galles del Sud, che ... A causa dell'impatto, laera caduta e aveva sbattuto la testa, riportando un'emorragia ...A causa dell'impatto laera caduta e aveva sbattuto la testa, riportando un'emorragia cerebrale. I dipendenti della casa di riposo avevano chiamato la polizia dicendo che c'era una donna '...E'Clare Nowland, la donna di 95 anni che era stata colpita con il taser da un agente di polizia in una casa di riposo in Australi a. La vittima era stata gravemente ferita all'alba di mercoledì ...

Morta 95enne colpita con taser da agente in casa riposo australiana Adnkronos

L'anziana, che era affetta da demenza, era stata bloccata da un ufficiale di polizia mentre camminava con il proprio deambulatore e un coltello da cucina in mano. A causa dell'impatto, la vittima era ...E' morta Clare Nowland, la donna di 95 anni che era stata colpita con il taser da un agente di polizia in una casa di riposo in Australi a. La vittima era stata gravemente ferita all'alba di mercoledì ...