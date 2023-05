(Di mercoledì 24 maggio 2023) E'Clare Nowland, la donna di 95 anni che era statacon ilda undi polizia in unadiin Australia. La vittima era stata gravemente ferita all'alba di mercoledì ...

E'Clare Nowland, la donna di 95 anni che era stata colpita con il taser da un agente di polizia in una casa di riposo in Australia. La vittima era stata gravemente ferita all'alba di mercoledì ...... è. Il fatto era accaduto a Cooma, a circa 114 km a sud di Canberra, capitale australiana. Lo ... A causa dell'impatto laera caduta e aveva sbattuto la testa, riportando un'emorragia ...... è. La notizia è stata resa nota in un comunicato della polizia del Nuovo Galles del Sud, che ... A causa dell'impatto, laera caduta e aveva sbattuto la testa, riportando un'emorragia ...

Morta 95enne colpita con taser da agente in casa riposo australiana Adnkronos

Clare Nowland, la donna di 95 anni bloccata dalla polizia australiana con il taser mentre si trovava in casa di riposo, è morta. Il fatto era accaduto a Cooma, a circa 114 km a sud di Canberra, capita ...L'anziana, che era affetta da demenza, era stata bloccata da un ufficiale di polizia mentre camminava con il proprio deambulatore e un coltello da cucina in mano. A causa dell'impatto, la vittima era ...