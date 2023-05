Morì in un incendio in casa a Reggio Calabria | dopo otto mesi la svolta | fu omicidio Arrestato un 45enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Giuseppe Latella non è morto a causa dell’che ha interessato il suo appartamento. In realtà l’anziano di 76 anni è stato ucciso la notte del 14 settembre 2022 prima che qualcuno appiccasse le fiamme. Il rogo serviva solo a coprire le tracce di uncommesso da chi è entrato nelladella vittima, a, l’ha soffocata e ha dato fuoco a tutto, provocando una deflagrazione che, in un primo momento, poteva far pensare a un incidente domestico. Così non era e le indagini della squadra mobile, diretta da Alfonso Iadevaia, hanno chiuso il cerchio a distanza didal delitto di sangue, consumato in via Nicola Furnari, a ridosso del centro storico. Su richiesta del procuratore diGiovanni ...