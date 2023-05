Monteverde – Scooter rubato | fermati due minori in fuga

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) , denunciati e riaffidati alle famiglie – Due ragazzi di quattordici anni su unorisultatocorrevano a velocità non consentita per le strade di. Una pattuglia di carabinieri li ha notati in via Cavallotti, li ha inseguiti e con l’aiuto di un’altra auto dei militari li ha bloccati in via Ozanam. Uno dei ragazzi ha reagito al fermo con una breve colluttazione con gli agenti, mentre l’altro in un primo momento è riuscito a fuggire e sùbito riacciuffato dai militari. I due ragazzi sono stati denunciati e, in considerazione della loro età, sono stati riaffidati alle loro famiglie.