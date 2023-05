Montefredane | una nuova struttura per l’asilo nido e scuola materna

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione comunale di, guidata dal sindaco Ciro Aquino, lunedì 29 maggio p.v. alle ore 18:00, presso l’Aula consiliare G. Pisano, presenterà il progetto per la realizzazione del nuovo “Asilo” e della “” che sarà realizzato alla frazione Arcella con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un appuntamento organizzato per informare le famigliesi in merito alla riorganizzazione dellasul territorio comunale, ma anche per presentare lache sostituirà quella esistente nella quale è attualmente ospitatoe laelementare. Si tratta di unache sarà edificata secondo ...

Sarebbesvolta per l'Irpinia, che non ha mai brillato per numero di realtà del genere sul ... Montecalvo Irpino 858.981, Montefalcione 1.428.000, Monteforte Irpino 4.096.947,808.039, ......sono stati costruiti nel segreto delle stanze romane e daburocrazia distante da chi vive tutti i giorni i municipi e conosce i problemi dei cittadini'. Lo ha detto il sindaco di, ...Ancoramorte sul lavoro. Stavolta è successo a, in provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni, per cause ancora da accertare, è caduto invasca adibita alla produzione di cemento. Per ...

Montefredane, una nuova struttura ospiterà asilo nido e scuola materna AvellinoToday

L’Amministrazione comunale presenterà il progetto per la realizzazione del nuovo “Asilo nido” e della “Scuola materna” lunedì 29 maggio alle ore 18 ...Si terrà l’11 e il 12 agosto il Festival per Voci Nuove di Montefredane, XXXIV edizione, nella suggestiva cornice di Tenuta Ippocrate. L’Associazione Culturale Festival di Montefredane, comunica l’ape ...