Monte Sacro – Sgomberata area Ponte Nomentano

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) da tendopoli e masserizie – Ancora un intervento di ripristino del decoro urbano da parte della Polizia di Roma Capitale. Ieri è stata la volta della parte sottostante di. Gli agenti del II Gruppo Parioli hanno ripulito l’da tendopoli, masserizie varie, rifiuti ingombranti e speciali, abbandonati in loco, grazie all’intervento di personale Ama, presente in forze. Nessuno occupante è stato trovato al momento dello sgombero. Presente alle operazioni la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale. La zona, di competenza delle Ferrovie dello Stato, verrà presto messa in sicurezza. Passaggi da parte delle pattuglie della Polizia di Roma Capitale sono previsti per scongiurare nuove occupazioni. (Com/Red/Dire)