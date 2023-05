Monopoli Bari | due operai morti in un cantiere edile

(Di mercoledì 24 maggio 2023) commenta Incidente mortale sul lavoro a, in provincia di: duehanno perso la vita mentre erano impegnati in un. La dinamica e le cause sono ancora da chiarire. Gli ...

Due operai sono morti in un cantiere edile a Monopoli, nel sud Barese. L'incidente sul lavoro si è verificato in via Lagravinese. Ancora ignote le cause. Le vittime avevano 61 e 57 anni ed erano della provincia di Bari.

