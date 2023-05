Mondo del rock in lutto | è morta Tina Turner

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ZURIGO – A 83 anni è, regina del. L’annuncio del decesso è stato dato dal suo portavoce, secondo quanto riporta Sky News. Con la scomparsa di questa grande artista ildella musica è da oggi più povero.si è spenta a Zurigo dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia. Nella sua vita ha vinto ben otto Grammy. Tra i suoi più grandi successi figurano “What’s Love Got To Do With It”, “The best” e “We don’t need another hero”. In Italia la ricordiamo per il duetto con Eros Ramazzotti a metà degli anni ’90 quando la coppia reincise “Cose della vita”, brano del cantautore romano originariamente apparso nell’album “Tutte storie” del 1993. L'articolo L'Opinionista.

Xiaomi è un marchio decisamente celebre neldell'hi - tech anche perché cerca di abbracciare vari ambiti per un parco prodotti molto ampio.85 euro grazie allo sconto26%. Acquista lo Xiaomi ......o una piccola impresa che cerca di conquistare ildigitale, WordPress Play ti copre. Ora è il momento perfetto per utilizzare i servizi di Keliweb, poiché attualmente offre uno sconto50% ...... con tanta voglia di sfondare neldella musica. Durante le vacanze di Natale, l'allora ... I suoi alunni ascoltavano Spice Girls e Take That, ignarifatto che davanti a loro c'era un pezzo - ...

A Sansepolcro il giro del mondo del gusto con “Food&street” LA NAZIONE

Da Eros Ramazzotti a Mick Jagger, il mondo della musica piange la morte della Regina del Rock and Roll. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Il mondo della musica piange la morte di Tina Turner.Inarrestabile fino alla fine, autrice di pezzi memorabili come 'Simply The Best', 'We Don’t Need Another Hero' e 'What's Love Got to Do with It', per ...