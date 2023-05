Mondiale Under 20 | Italia ko a sorpresa | la Nigeria vince 2-0

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo l’impresa contro il Brasile, l’perde acontro laper 2-0 nella seconda giornata dei Mondiali20, quella che in caso di vittoria poteva regalare agli azzurri la qualificazione aritmetica agli ottavi. E invece allo stadio ‘Malvinas Argentinas’ di Mendoza è arrivata una brusca frenata che ridimensiona quantomeno le ambizioni azzurre dopo la splendida vittoria sui verdeoro. La Nazionale africana si è presentata all’appuntamento con la carica della vittoria in rimonta (2-1) ottenuta contro la Repubblica Dominicana. E alla fine lasfrutta la maggiore fisicità. Nel primo tempo gli azzurri sfiorano il gol con Casadei che colpisce la traversa al 21?. Nella ripresa però la difesana crolla. Al 61? Emmanuelun duello con ...

Ha del clamoroso quanto accaduto questa sera nel corso di Italia - Nigeria, match valevole per i20. Gli azzurri, che all'esordio della competizione hanno battuto il Brasile, hanno chiesto un rigore al minuto 36 per un fallo di mano in area su cross di Zanotti apparso ai più netto.

Dopo l'ottima prestazione nel Mondiale Under 20 per Cesare Casadei si aprono le porte di un clamoroso ritorno in Serie A.Casadei colpisce una traversa nel primo tempo, nella ripresa passano gli africani e si prendono la testa del Girone D ...