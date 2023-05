Mondiale Under 20 | brutto passo falso dell’Italia | la Nigeria si conferma

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Continua il programma del20 in Argentina e la seconda giornata ha regalato una sorpresa. Dopo la bella e sorprendente vittoria degli Azzurrini contro il Brasile, la squadra di Carmine Nunziata è stata sconfitta sul risultato di 0-2 contro la. L’Italia si schiera in campo con Baldanzi alle spalle di Ambrosino e Pafundi. L’attacco è impreciso e non riesce a concretizzare. Lasidopo il successo all’esordio contro la Repubblica Dominicana e si impone sullo 0-2. Le reti della vittoria sono state realizzate da Salem Fago al 61? e Jude in pieno recupero. In attesa della partita tra Brasile e Repubblica Dominicana, la classifica continua a fornire indicazioni. Laguida a punteggio pieno, poi l’Italia a 3. Nel prossimo turno gli Azzurrini ...

1 Ha del clamoroso quanto accaduto questa sera nel corso di Italia - Nigeria, match valevole per i20. Gli azzurri, che all'esordio della competizione hanno battuto il Brasile, hanno chiesto un rigore al minuto 36 per un fallo di mano in area su cross di Zanotti apparso ai più netto. ......di finale con il miglior record del girone) si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA17 ... Balmazújváros Semifinali (30 maggio, più spareggio di accesso al) SF1: Vincitrice QF1 - ...... Spagna prima a 7 punti, Serbia seconda a 4, l'Italia raggiunge la Slovenia a 3 ma viene eliminata (perdendo così anche la possibilità di inseguire la qualificazione alU17). Subito in ...

Butta sconfitta dell’Italia di Carmine Nunziata che ci aveva davvero fatto sognare dopo il 3-2 all’esordio contro il Brasile. Gli Azzurri si sono visti subito molto affaticati e in difficoltà per il ...Ascoli Calcio, poco più di un tempo per Giovane nel match mondiale perso 2-0 dall'Italia Under 20 con la Nigeria - picenotime.it - IT ...