Moggi | “Campionato anomalo | Napoli favorito Spalletti resterà allenatore | vi dico perché”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Lucianodel” ne è sicuro Luciano, ex direttore sportivo che interviene sul toto allenatori al. Asi parla ancora di un addio di Luciano. Il tecnico si trova alla cena organizzata da Di Lorenzo, quella che potrebbe essere una delle ultime volte che l’si trova in una occasione conviviale con la squadra daufficiale della squadra partenopea. Futuro: “Resta a” Si fanno tanti nomi per il sostituto di. C’è quello di Luis Enrique che affascina un po’ tutti. Ma ci sono anche quelli di Antonio Conte, Raffaele Palladino e Vincenzo ...

: 'anomalo, Spalletti favorito'Secondo Luciano, ildi Serie A è stato 'anomalo' a causa della pausa per il Mondiale: 'Stagione divisa in due parti, come accade in ...Cessioni Il caso Zidane insegna', parla LucianoLA NUOVA CLASSIFICA DI SERIE A - Con la ... a - 2 dal quarto posto a 180 dalla fine del. Se la Juventus dovesse vincere le prossime tre ...La Juventus è seconda ined ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po' di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato'. Lo dice Luciano, ex dg bianconero, all'...

Moggi a RBN: "Penalizzazione Dire sia la causa della sconfitta a ... Bianconera News

L'ex dg della Juventus Luciano Moggi torna a parlare ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Cose di Calcio': "Accanimento nei confronti della Juventus Su questo ...Calciomercato.it intervista Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juve fra gli altri: le parole sul futuro di Spalletti e sul campionato "anomalo".