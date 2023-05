Mobilità docenti 2023 | in Lombardia quasi 1600 docenti trasferiti fuori regione | la maggior parte al Sud I dati dei flussi regionali

Oggi, 24 maggio, sono stati pubblicati gli esiti dellaper il personale docente per l'a.s. 2023/24 . Gli esiti finali della2023/2024 sono fissati proprio per oggi, per il personale educativo il 29 maggio e infine per gli ATA per il giorno 1 giugno 2023 . Come previsto e lungamente annunciato, è arrivato ...Ecco invece l' elenco posti disponibili per provincia QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE alle 14:30 Leggi anche2023, esiti il 24 maggio: posti disponibili, cattedra potrà ...A muoversi verso altra provincia, spiega ancora il sindacato, per trasferimento sullo stesso grado di scuola o per passaggio ad altro ruolo, saranno complessivamente 12.928, pari al 26,74% ...

Mobilità docenti 2023, ecco i risultati delle operazioni. Elenco bollettini in aggiornamento Orizzonte Scuola