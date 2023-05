(Di mercoledì 24 maggio 2023) Una serie di" da parte disualha sollevato preoccupazioni tra i marinai. In particolare, glirecenti vicino allo Stretto ...

Una serie di attacchi "coordinati" da parte di orche su barche a vela al largo delle coste europee ha sollevato preoccupazioni tra i marinai. In particolare, gli attacchi recenti vicino allo Stretto ...Di cosa si tratta E' scoppiata una rissa tra genitorispalti dello stadio, non facendoche ormai non stupisce neppure più: Da lì a poco però il collega di Federica Panicucci ha ...... Terra Amara: Anticipazioni del 25 maggio: Ildei due sconosciuti I due uomini che Fekeli sente parlare mentre è seduto nella locanda di Ferhat, stanno raccogliendo informazioni...

Mistero sugli attacchi "coordinati" delle orche sulle barche a vela al largo delle coste europee Gazzetta del Sud

L'argentino si allena e fa terapie nei giorni di riposo per recuperare in vista della finale di Europa League (ANSA) ...I loro corpi non sono stati trovati nel luogo dell'impatto nella foresta Amazzonica: "Potrebbero essere vivi". Ma sono passate già oltre due settimane ...