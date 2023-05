Miracolo a Granada | sacchi di gesso sull' auto | donna illesa

(Di mercoledì 24 maggio 2023) E' davvero il caso di gridare aldopo l' incidente accaduto ieri pomeriggio in pieno centro di, in Spagna. Il cavo di una gru che stava sollevando un pallet di materiale da ...

E' davvero il caso di gridare aldopo l' incidente accaduto ieri pomeriggio in pieno centro di, in Spagna. Il cavo di una gru che stava sollevando un pallet di materiale da costruzione si è improvvisamente spezzato e ...E' davvero il caso di gridare aldopo l' incidente accaduto ieri pomeriggio in pieno centro di, in Spagna. Il cavo di una gru che stava sollevando un pallet di materiale da costruzione si è improvvisamente spezzato e ...

Paquito sfida (im)possibile ai numeri uno Padel Magazine

E' davvero il caso di gridare al miracolo dopo l' incidente accaduto ieri pomerigigo in pieno centro di Granada, in Spagna. Il cavo di una gru che stava sollevando un pallet di materiale da ...