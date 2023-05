Leggi anche Lutto per Giorgio: morto all'improvviso il papà Roberto, poker d'oro: 'Non è stato facile: il bullismo, la depressione. Ma ho resistito', tris d'oro: 'Europei ...Lacontro gli stereotipi Giorgio la vince fuori e dentro le piscine. Non solo, il campione ...a la bulimia: "Chiedevo al mio corpo di andare sempre oltre. Stavo perdendo il controllo" ......per inseguire i tuoi sogni convivendo con la tua malattia Ogni giorno devo affrontare la... la calciatrice Sara Gama e primo sincronetto azzurro Giorgio. E ancora le performance ...

Minisini e la sfida ai pregiudizi: “Io maschio in uno sport di donne” La Gazzetta dello Sport

Esce oggi il libro del nuotatore campione del mondo che ha dovuto lottare contro i luoghi comuni fino a raggiungere la “parità” olimpica ...