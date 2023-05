Milo Infante confermato su Rai2 con Ore 14 | non prende il posto della Bortone

(Di mercoledì 24 maggio 2023)sul secondo canaleTv di Stato: è questa una delle poche certezze attuali sui prossimi palinsesti Rai 2023/2024 targati Meloni & Co. Ore 14 rimane sudopo le innumerevoli voci che davano ormai per spacciato il programma e il conseguente passaggio del padrone di casa, in coppia con Roberta Capua, aldi Serena. La trasmissione post-prandiale ha pienamente raggiunto gli obiettivi di ascolti tv imposti da Viale Mazzini. Nel 2022 il contenitore diha conquistato anche punte dell'8% e picchi di oltre un milione di telespettatori; ascolto medio da gennaio a maggio 2023 è del 6.1% di share con 720.000 telespettatori. Ore 14 torna in onda dopo lo stop forzato: ...

Ciò che sembra certo, per ora, è che a prendere il posto della Bortone non sarà, il quale avrebbe rifiutato . Infine, sempre Blogo ha rivelato che anche Carolina Rey e Roberta Morise ...resta su Rai 2 con Ore 14 oppure no Qual è il futuro del conduttore Le ultime ...... Serena Bortone sempre più in bilico: chi potrebbe prendere il suo posto Il portale televisivo TvBlog.it , dopo aver rivelato in anteprima cheavrebbe rifiutato di approdare sull'...

Milo Infante rimane a Ore 14, salta lo stop al programma. Affari vince la sua battaglia Affaritaliani.it

Ore 14 non trasloca, Ore 14 non cambia conduttore. Ore 14 resta in onda su Rai 2 e a condurlo anche nella prossima stagione televisiva sarà Milo Infante. Non ci sono più dubbi, non ci sono più ...Le novità della programmazione Rai 202372024: l'appuntamento con Chi l'ha visto potrebbe sbarcare sulla rete ammiraglia ...