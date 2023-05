Milly Carlucci fa un appello per Ballando con le Stelle | ecco chi vorrebbe

(Di mercoledì 24 maggio 2023)è in grande fermento per la preparazione della prossima stagione dicon le. Dopo la conferma da parte di Selvaggia Lucarelli della sua presenza in giuria anche quest’anno, ora non resta che creare il cast di concorrenti per la prossima edizione e la conduttrice ha già un’idea di chiammette: “Sarebbe un grande sogno” Sulle pagine de L’Eco di Bergamo, la conduttrice del talent show Rai di successo ha espresso la speranza di avere una famosa campionessa tra le fila dicon le. Stiamo parlando di Sofia Goggia. Tuttavia,ha ammesso che sarebbe un sogno irrealizzabile averla nel cast poiché quando il programma va in ...

Instancabile e stacanovista come sempre,è già al lavoro per preparare il cast di vip della prossima edizione del suo show e di ballo e, in una lunga intervista concessa a L'Eco di Bergamo , ha svelato chi gli piacerebbe ...Non le resta, dunque, che riunirsi con la padrona di casa,, per definire ufficialmente la situazione. Selvaggia Lucarelli: cosa penso di Barbara D'Urso a Ballando Tra i gossip ...Ma quindi qual è il destino della giuria di Ballando con le Stelle Da settimane si rincorrono i rumors relativi alla nuova edizione del talent ballerino in salsa Vip condotto da. Tra chi ipotizzava un cambio radicale della giuria, chi sosteneva che sarebbe mutata solo per metà e chi invece lasciava intendere la conferma in blocco del cast storico, solo in ...

Milly Carlucci conferma la giuria di Ballando con le stelle, nessun cambio rispetto allo scorso anno Fanpage.it

Milly Carlucci ha scelto la giuria della nuova edizione del talent di successo, Ballando con le Stelle, la giuria dovrebbe essere di tale importanza. “Milly Carlucci ha… Leggi ...A quanto pare quindi, per Selvaggia Lucarelli l’arrivo di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle potrebbe essere cosa buona e giusta ma solo a una condizione e la condizione è che la conduttrice ...