(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag – Ilraggiunge vette di irrazionalità e indifendibilità talvolta davvero incredibili. L’ultimo caso scoppiato è quello rilevato a, riportato da Open, su un Lo studente chein 9a 650alSi chiama Alessandro Cerioni lo studente marchigiano al primo anno di dottorato al Politecnico di. Secondo quanto racconta il ragazzo in un’intervista, attualmentein un monolocale di 9quadrati, ma non è questa la notizia, la quale risiede invece nel costo esorbitante dell’affitto mensile da lui sostenuto, ovvero ben 650mensili escluse le bollette, che lo caricano di altri 100ogni due mesi. Il ...

Milano, vive in 9 metri quadri per 650 euro al mese: le assurdità del caro affitti Il Primato Nazionale

