Milano | spacciatore trans prende ragazza a bastonate in testa | lei finisce all’ospedale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 maggio 2023), 24 mag — Se la cintura intorno alla stazione dicentrale è ormai ridotta a una no go zone in stile scandinavo invasa da ogni sorta di sbandati e violenti extracomunitari, in zona viale Certosa non si viaggia certo meglio. Tra rapine, pestaggi, degrado e bivacchi di stranieri i cittadini sono allo stremo. L’ultimo increscioso fatto di cronaca accaduto in ordine tempo ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Secondo quanto riportato dal Giornale, nella notte di sabato una ventenne sarebbe stata brutalmente aggredita da unfortemente alterato da alcol e sostanze stupefacenti. L’episodio si sarebbe verificato in via Mac Mahon. UnlainIl ...