(Di mercoledì 24 maggio 2023), 24 mag. (Adnkronos) - "Ladell'arresto con pestaggio da parte di alcuni agenti della polizia locale di. Il Comune si è attivato e il sindaco Sala ha già condannato. Siamo certi che sia Palazzo Marino sia la polizia locale, come già annunciato, si muoveranno in modo intransigente per fare luce sul fatto". Così la deputata e segretaria metropolitana del Pd, Silvia. "Resta in ogni caso da sottolineare -aggiunge- che nulla di ciò che è accaduto prima può giustificare quella violenza, in particolare, su una persona che dalle immagini delappare inerme".

... una strada che collega viale Monza a via Padova, nella zona Nord diperché - secondo la ... È una scena 'orribile e intollerabile' per la deputata Silvia, che è segretaria metropolitana ...... scandalo alla luce del sole' Alle proteste di Paladini si era aggiunta anche la voce della deputata del Pd Silvia: 'In Lombardia la destra ha scelto di negare il patrocinio alPride, ...La Lombardia esono luoghi speciali, per la Schlein . Per varie ragioni. La prima è ... Per il regionale lombardo in pole c'è sempre Silvia, attuale segretaria metropolitana in scadenza.

Milano: Roggiani (Pd), ‘nel video una scena orribile e intollerabile’ La Sicilia

Per Majorino "le immagini sono disgustose", così come per la consigliera 5Stelle. La Lega invece difende l'agente "colpito con un calcio al quale spettano 15 giorni di prognosi" E' anche scontro polit ...Così la deputata e segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani. “Resta in ogni caso da sottolineare -aggiunge Roggiani- che nulla di ciò che è accaduto prima può giustificare quella ...