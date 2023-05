Un all - in con Fassone,e Yonghong Lì patron e presidente del club. Tanti soldi spesi ... come si può evincere dalla negazione del maxi - schermo da mettere a. Ma nonostante questo, ...' Grazie al presidente Mattarella per aver ricordato oggi ache vanno protette le persone che vanno garantiti loro i diritti universali a prescindere ...scrive il senatore del Pd Franco...Allagate anche e via Belgioioso, via, via Madonna di Loreto (lato cimitero), i sottopassi San Decenzio, Madonna di Loreto, via Gradara, via. Il sindaco Matteo Ricci che sta ...

Milano: Mirabelli (Pd), ‘nulla giustifica l’abuso della forza’ La Ragione

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – “Non c’è nulla che possa giustificare l’abuso della forza su una persona inerme svelata dal video girato a Milano. Un conto è impedire di compiere reati, altro è accanirs ...(Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 maggio 2023 – “Se non verrà trovato un direttore stabile, è difficile che al Beccaria la situazione possa migliorare. Al di là dei singoli episodi, la vicenda del carce ...