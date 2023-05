Milano | la serata folle con gli amici dello youtuber Corse | naso rotto al barista e locale devastato

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 maggio 2023), zona Repubblica,(Prontosocsu Tik Tok) e due suoisi trovano al Monkey, undella zona. Uno dei tre ragazzi, per cause poco chiare, perde la pazienza e inizia a spaccare alcune bottiglie. Da lì in poi la situazione degenera con tanto di vetrina in frantumi, barman ferito e una cliente colpita. A denunciare l’aggressione è il titolare stesso del, parlando dei danni subiti con Il Giorno. «Due persone finite al pronto soccorso: un dipendente dela cui è statoilcon un pugno e una cliente che ha riportato lividi un po’ ovunque e che ha dovuto indossare il collare. Per non parlare dei vetri sfondati a pugni e dell’urina nel secchio della pattumiera in bagno», spiega il titolare in ...