Milano | due youtuber devastano un locale del centro | vetrine spaccate e barman con il naso rotto

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Avrebbero devastato undeldi, rompendo ilal. Due notisono stati denunciati per i danni causati venerdì scorso in un cocktail bar in zona piazza della Repubblica. Tra i due, secondo La Repubblica, ci sarebbe l’influencer Corse. La serata al “Monkey” era iniziata in compagnia dei loro manager. Quando se ne sono andati, lasciando gliin compagnia di un terzo amico, sarebbero iniziati i problemi: uno dei ragazzi ha iniziato a rompere bottiglie all’interno del, ignorando i richiami del personale. A quel punto ilha provato a farli uscire, beccandosi un pugno al volto che gli è costato la frattura del. Una cliente, che aveva cercato di dividerli, è ...

... visto che in tal caso le retribuzioni arretrate sarebbero. Tuttavia potrebbe accadere che sia ...giorno del mese in cui avrebbe dovuto ricevere lo stipendio (come chiarito dal Tribunale di, ...... mettendo da subito in campo numeri significativi: un team di circa 80 professionisti, di cui il 70%donne, quattro sedi principali (a Roma,e Palermo) e diversi Studi professionali ...Così il sindaco di, Giuseppe Sala, ha commentato a margine del Consiglio metropolitano il ... Poi alla luce del risultato della relazione si potranno farecose: prendere provvedimenti come ad ...

Milano, due guasti in poche ore agli scambi: circolazione dei treni in tilt IL GIORNO

Avrebbero devastato un locale del centro di Milano, rompendo il naso al barman. Due noti youtuber sono stati denunciati per i danni causati venerdì scorso in un cocktail bar in zona piazza della ...Roma, 24 mag. (askanews) - Le Pubbliche Amministrazioni italiane sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale e insostituibile nella gestione dei fondi del PNRR, e si trovano quindi di fronte a una ...