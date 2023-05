Milano | donna fermata e picchiata con i manganelli | il video choc

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Unadalla polizia locale, utilizzando taser ecoi: è quanto si vede in undiventato virale sui social che riprende la scena di unain zona Bocconi, a. Sono in corso tutte le verifiche da parte della polizia locale per accertare quasi siano le responsabilità degli agenti coinvolti. La polizia locale è in contatto con le autorità giudiziarie per attivare le necessarie azioni della magistratura.

15.20 Picchiata dai vigili, indaga PmAccertamenti della Procura disu un video amatoriale, che riprende l'arresto di unada parte della Polizia locale, colpita ripetutamente con i manganelli anche in testa e presa a a calci. Laera a terra, ...... mostra la parte finale dell'intervento degli agenti nei confronti di una giovanecon un approccio duro per immobilizzarla. La Procura dista facendo accertamenti sul caso. Della vicenda ...Il VIDEO choc Destano impressione le immagini che stanno circolando sui social in queste ore in cui si vedono quattro agenti della Polizia locale dicolpire più volte unaa terra, ...

Il filmato, diventato virale con coté di polemica sulla violenza, mostra la parte finale dell'intervento degli agenti nei confronti di una giovane donna con un approccio duro per immobilizzarla. La ...La donna in questione è una transessuale brasiliana che ... Coinvolta anche la Procura di Milano. "Non è certo una bella immagine anzi è un fatto grave. Però per potere formalmente intervenire è ...