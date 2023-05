Milano | agenti colpiscono donna con manganelli e spray al peperoncino | «Ci aveva aggredito» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Le immagini dellapresa a manganellate per strada, mentre è seduta sul marciapiede, hanno fatto il giro dei social. Nel filmato, girato in zona Bocconi a, si vedono quattrocolpire ripetutamente una, alla testa e a un fianco, usando anche loalper immobilizzarla e poi ammanettarla. La scena degli ultimi momenti dell’operazione deglidella polizia locale è stata ripresa da un telefonino e poi condivisa in rete. La Procura del capoluogo lombardo sta però eseguendo degli accertamenti e del caso sono stati informati il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola, verrà aperto un fascicolo di indagine. La versione della polizia locale È stato il sindacato Sulpl della polizia locale, attraverso ...