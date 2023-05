Milan | Shevchenko | «Leao deve restare | su Maldini e Massara…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Andriy, ex attaccante del, ha parlato del futuro del club rossonero. Tutti i dettagli suAndriy, ex attaccante del, ha parlato a Sport Mediaset. L’ucraino si è espresso sul futuro di Rafae sul lavoro die Massara in dirigenza negli ultimi anni. PAROLE – «è un giocatore importante, speriamo che resti, ho letto che Paoloha detto che resta. Rafael può crescere ancora di più. Conosco Paolo benissimo, farà di tutto per rinforzare la squadra insieme a Massara, bisogna credere in loro».