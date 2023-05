Mila | Ibrahimovic pronto a dire addio Ma prima ha un obiettivo

(Di mercoledì 24 maggio 2023)n, ecco l’di Ibradell’! Lo svedese ai saluti con il club rossonero, mavuole una cosa Tutto sembra portare all’di Zlatanaln. Mancano due partite alla fine della stagione e lo svedese vorrebbe chiudere con un’ultima presenza in rossonerodi salutare. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, si tratta però di una corsa contro il tempo. Allenamenti doppi e sedute extra di terapie potrebbero non bastare e le possibilità di vederlo in campo contro il Verona sono poche. Qualcosa potrebbe però cambiare nell’ultima settimana.

Ibrahimovic e il Milan: vuole giocare l’ultima partita per salutare i tifosi Corriere della Sera

stato centrale nella fase di crescita del Milan, ora Zlatan Ibrahimovic dovrà pensare al suo futuro, intanto punta il Verona.È stato un anno da dimenticare per Zlatan Ibrahimovic. A soli 12 mesi dalla conquista dello scudetto, lo svedese stavolta non ha potuto contribuire alle fortune dei rossoneri in campo, complice un lun ...