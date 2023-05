Mi fa paura Mengoni si lagna e attacca il governo sui diritti Lgbt

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il cantautore si scaglia contro l'esecutivo di centrodestra: "La sua posizione non mi piace, in Italia ci sono cose anacronistiche che non capisco nel 2023. Vedo assolutismo, voglio urlare le mie idee"

Marcovive il suo tempo incurante dei giudizi. Libero, aperto, inclusivo, pensante. In Materia (... A fargliè 'l'assolutismo delle idee' e sottolinea che le 'minoranze sono parte di questa ......newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Con 'Materia (Prisma)' Marco... è un lavoro che attraversae ansie. Speriamo che la musica, questa pazza cosa inventata dall'...Hadi star overdosando la propria esposizione, Marco, ma non si tira indietro, anzi, si espone davvero come forse non ha mai fatto: con 'Prisma', in uscita venerdì, completa la trilogia di ...

Marco Mengoni: "Basta aver paura. Canto un mondo più aperto e ... Dire

Marco Mengoni vive il suo tempo incurante dei giudizi. Libero, aperto, inclusivo, pensante. In Materia (Prisma), album in uscita venerdì 26 maggio per Sony, questi colori ci sono ...Si chiude con questo album la trilogia Materia. L’artista spinge l’Italia a mettersi al passo dell’Europa in tema di diritti umani e civili. E adesso il tour. L’INTERVISTA Iscriviti alla nostra newsle ...