Mi Ami | Musica Importante a Milano 2023

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sarà l’edizione numero diciassette (in diciannove anni) quella di MI AMI –– in programma il 26, 27, 28 maggioall’Idroscalo di. Sarà un’edizione speciale ed, che rilancia gli obiettivi del festival e conferma il suo ruolo chiave nella stagione estiva degli eventi didal vivo. Lanciata con una vera e propria caccia al tesoro – principalmente vissuta all’interno della solida e nutrita community di MI AMI sui canali social e attraverso la newsletter – la nuova edizione gioca con il misterioso, con la scoperta e il desiderio. Mutuando e parafrasando un assioma kafkiano – “Chi cerca trova, chi non cerca viene trovato” – MI AMI rivendica il proprio senso come motore di cose nuove, acceleratore di incontro e esperienza ...

... "Capisco che giocare a quel livello alla sua età lo abbia logorato fisicamente e mentalmente e nonsento di giudicare la sua perplessità, ma sono molto ottimista perché so bene quanto luiil ...In amore, potresti incontrare qualcuno di speciale o rafforzare il legame con la persona che. ... Sii grato per le tue benedizioni e continua a sognare in grande! Capricornodispiace comunicare ...Se tu o qualcuno chevorresti provare la nattokinase, la "Spike Support Formula" di The ... Un mese e mezzo dopo,sento molto meglio. Ho anche consigliato il prodotto ai membri della famiglia ...