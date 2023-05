Mi Ami | Musica Importante a Milano 2023

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sarà l’edizione numero diciassette (in diciannove anni) quella di MI AMI –– in programma il 26, 27, 28 maggioall’Idroscalo di. Sarà un’edizione speciale ed, che rilancia gli obiettivi del festival e conferma il suo ruolo chiave nella stagione estiva degli eventi didal vivo. Lanciata con una vera e propria caccia al tesoro – principalmente vissuta all’interno della solida e nutrita community di MI AMI sui canali social e attraverso la newsletter – la nuova edizione gioca con il misterioso, con la scoperta e il desiderio. Mutuando e parafrasando un assioma kafkiano – “Chi cerca trova, chi non cerca viene trovato” – MI AMI rivendica il proprio senso come motore di cose nuove, acceleratore di incontro e esperienza ...

... almeno fra quelle che me lo dicono..." Glielo dicono spesso "Di recente una personaha scritto ... E l'idea che, se tradisci, non: che è falsa, perché puoi amare e tradire senza che l'amore ...Un film in cui, ha ammesso Moretti, "metto a nudo" . Cannes per Nanni è abitudine ma non senza ... storie surreali, divertenti, fredde, una sorta di quadri animati cheo odi, commedie plastiche ......guidare dalle influenze celesti e ad affrontare la giornata con il giusto spirito! Ariete... È un momento perfetto per fare nuove amicizie e socializzare con le persone che. Potresti anche ...