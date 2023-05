Mettetela a 90 | così la sinistra e non solo ha salvato il posto al Lagioia a luci rosse

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Certo che ha proprio una bella faccia tosta, a farsi paladino delle donne, minacciate da un ministro antiabortista che dunque non può parlare al Salone del libro. Al suo Salone, quello in cui San Nicolapuò fare ciò che vuole e chi lo tocca muore perché se tocchi Nicola ti si rivolta contro il suo cerchietto magico di 18 consulenti pagati euro 65mila che in fondo non sono neanche troppi ma garantiscono un robusto scudo di protezione. Il direttore uscente avrebbe dovuto ricordarsi quanto affermato anni fa nei confronti della scrittrice Melissa Panarello e del suo libro Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire. Cito alla lettera, «con lei c'è una sola cosa da fare. La prendi. La metti a novanta appoggiata a un tavolo. Poi prendi Lolita di Nabokov. Strappi le pagine. Gliele infili una per una nel culo. Dopo un po', per osmosi, qualcosa assimila per ...