(Di mercoledì 24 maggio 2023) Viaalnuovo. È arrivato infatti il Nulla Osta Tecnico per l’entrata in esercizio delCAF. Con il nuovo, che entrerà in esercizio la prossima settimana, il numero di passeggeri che può essere contemporaneamente portato sui mezzi1 salirà ad oltre 8.500. L’obiettivo di ANM e Comune, si legge in una nota, è portare gradualmente tutto il parco dei treni verso l’elevata capienza (circa 1.250 posti), in modo da occupare tutta la banchina di attesa dei passeggeri: ciò si realizza dalla prossima settimana portando la composizione di due “vecchi” treni da due a tre unità di trazione, a ...

Entra in servizio il terzo nuovo treno della Linea 1 delladi Napoli : dalla prossima settimana sarà in esercizio portando ad un consistente ... è giunto illibera per la messa in ...libera al terzo treno nuovo della Linea 1 della. È arrivato infatti il Nulla Osta Tecnico per l'entrata in esercizio del terzo treno CAF. Con il nuovo treno, che entrerà in esercizio ...Una stesa. Sono stati colpiti nel corso di una stesa, una raffica di proiettili esplosi in alto, che sono rimbalzati e hanno investito una famiglia, all'esterno di un bar inCattaneo a Santa Anastasia . Questa la prima ricostruzione operata dai carabinieri di Castello di Cisterna, sul ferimento di padre, madre e figlioletta. I colpi non erano rivolti al bar, né alla ...

Metropolitana, via libera a Napoli al terzo treno della Linea 1 ... Il Denaro

Via libera a Napoli al terzo treno nuovo della Linea 1 della Metropolitana. È arrivato infatti il Nulla Osta Tecnico per l’entrata in esercizio del terzo treno CAF. Con il nuovo treno, che entrerà in ...Via libera al terzo treno nuovo della Linea 1 della metropolitana di NAPOLI. È arrivato infatti il nulla osta tecnico per l'entrata in esercizio del terzo ...