Metro Roma A | disagi | cosa è successo e dove

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Una serata caotica e spaventosa si è verificata martedì nella stazione San Giovanni della linea A dellapolitana di. Gli utenti sono stati colpiti da lacrime agli occhi, difficoltà respiratorie e mal di gola. L’ATAC ha dovuto chiudere la stazione a causa del panico generale e delle necessarie indagini per scoprire la causa di questi sintomi tra i passeggeri. Si è pensato a una fuga di gas e sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze. Tuttavia, si è scoperto che la presunta fuga di gas non era mai avvenuta. Testimoni hanno riferito di una lite tra due persone, durante la quale uno di loro ha spruzzato spray al peperoncino contro l’altro. La sostanza si è dispersa tra i corridoi affollati di pendolari, causando irritazione agli occhi e difficoltà respiratorie. I carabinieri stanno indagando e analizzando le telecamere di ...

Sul posto i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina assieme ai vigili del fuoco. Il fumo sarebbe stato originato da malfunzionamento di un gruppo elettrogeno posizionato all'ingresso della stazione.

Si è tenuta questa mattina a Villa Altieri la Conferenza nazionale programmatica della "mobilità del turismo con il cavallo". Il nuovo convoglio entra in esercizio dopo un mese dall'immissione del secondo. Già iniziate le prove del quarto treno.