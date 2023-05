Meteo | torna il maltempo con piogge | temporali e grandine | le regioni coinvolte

Recuperata una coppia di anziani, erano isolati da ore, il maltempoin Italia Secondo quanto riferito da 3BMeteo , l' instabilità aumenterà nel corso della giornata odierna, con rovesci ...1' DI LETTURAil bel tempo in Sicilia dopo alcuni giorni di instabilità, temporali e allerta rossa soprattutto nel versante nord orientale dell'isola. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione ...l'allertaInfine mentre si tiene la conta dei danni e si cerca di far defluire le acque, le previsionisuscitano nuove preoccupazioni. Per oggi sono infatti previsti temporali, con ...

Avviso Meteo: Tornano Temporali e GRANDINE! Vediamo dove colpiranno in Settimana [Mappe] iLMeteo.it

Dopo una breve, brevissima, pausa dal maltempo, una nuova perturbazione è pronta ad affacciarsi su tutta Italia. Già nella serata di oggi, mercoledì 24 maggio, ...Sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 arriva al Parco Trotter di Milano il più grande evento dedicato a bambini, famiglie, insegnanti e professionisti nel campo dell'educazione. Torna per la sua seconda ...