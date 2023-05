Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 24 maggio 2023

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,24. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. ampie schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3128m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la ...

Torna l'allertaInfine mentre si tiene la conta dei danni e si cerca di far defluire le acque, lesuscitano nuove preoccupazioni. Per oggi sono infatti previsti temporali, con ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 24 maggio 2023 Al mattino strettamente lungo la fascia costiera saranno presenti molte nubi basse, anche se ...- - > Ilin Friuli Venezia Giulia. Leper mercoledì 24 maggio in Friuli Venezia Giulia indicano una nuvolosità variabile durante la giornata, con la possibilità di temporali sparsi a più riprese . Tuttavia, i temporali ...

Meteo, prime vere previsioni per l'estate 2023: che tempo farà a giugno, luglio e agosto Today.it

Evita scontri nelle giornate che sembrano più piene di impegni di questa settimana , sono quelle in cui avrai più cose da fare e forse meno tempo per pensare all'amore LAVORO: Devi scegliere la strada ...Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di mercoledì 24 maggio. Ancora stazionarie le temperature in Sicilia con tendenza all'aumen ...