Meteo Campania | nuova perturbazione | in arrivo piogge e temporali

...e temporali in formazione lungo l'Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste die ... Www.centrometeoitaliano.it Videodomani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/...Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l'Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste die Calabria; qualche pioggia anche in Sardegna. In serata fenomeni in ...Le previsioniper i prossimi giorni Mercoledì 24. Al nord: peggiora entro sera con forti ... Al sud: temporali pomeridiani ine rilievi occidentali della Sicilia. Venerdì 26. Al nord: ...

Revocata l'allerta meteo sulla Campania dopo giorni di maltempo ... Fanpage.it

Tempo più stabile e soleggiato nel weekend del 27 e 28 maggio, ma si svilupperà ancora qualche temporale. Gli aggiornamenti meteo ...Le previsioni meteo per i prossimi giorni vedono però una goccia d ... Al Sud qualche rovescio potrà interessare soltanto la Campania montuosa. Soleggiato sul resto d’Italia. Temperature in locale ...