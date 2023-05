Messi | Martinez lo chiama al Villa | «Mate | asado | mi taglio lo stipendio…»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Emiliano ‘Dibu’, invita Lionela seguirlo in Inghilterra: «Se Leo viene fischiato, lo porterei subito all’Aston» In una intervista a ESPN, Emiliano ‘Dibu‘ha invitato, tra il serio – poco – e il faceto – molto – Lionela raggiungerlo all’Aston. Di seguito le sue parole. «Se Leo viene fischiato, lo porterei subito all’Aston. Lo convinco con il, gli preparo l’tutti i fine settimana, mi ridurrei anche lo stipendio se fosse necessario».

Inoltre, l'Argentina vanta un importante numero di tifosi in Indonesia, con sostenitori die di Lautaro, giocatore dell'Inter. Sono certo che lo stadio sarà gremito di spettatori per i ...È un momento senza precedenti nella storia del calcio indonesiano Inoltre, l'Argentina vanta un importante numero di tifosi in Indonesia, con sostenitori die di Lautaro, giocatore ...Abbracciati a Leoe con la Coppa del Mondo in mano. E invece questa fortuna è toccata solo a Lautaro, mentre gli altri tre sono rimasti a guardare dalla tribuna dello stadio Lusail. ...

Dibu Martinez prova a convincere Messi: "Mate e asado tutti i weekend se viene all'Aston Villa" TUTTO mercato WEB

A fine stagione con ogni probabilità Messi lascerà il Psg e il Dibu Martinez, portiere dell'Argentina campione del mondo, ci prova: "Se ...Il retroscena dell'accostamento del fuoriclasse argentino all'Inter nel recente passato, raccontato dal vicepresidente nerazzurro suo connazionale ...