Mercato Napoli | si guarda in casa Empoli | Udinese e Sassuolo I giocatori nel mirino

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 24 maggio 2023), il presidente De Laurentiis molto attivo alla ricerca diche possano arricchire la rosa degli azzurri.– Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è molto attivo sulalla ricerca diche possano arricchire la rosa degli azzurri. Nonostante la vittoria dello scudetto e i proventi derivanti dalla qualificazione in Champions League, ilprestà sempre attenzione alle finanze. La società ha fissato un tetto salariale di 75 milioni di euro, che non verrà superato nemmeno dopo questa stagione. De Laurentiis non intende fare investimenti esagerati per mantenere il successo in Italia e migliorare le prestazioni in Champions League....